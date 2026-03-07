Navigatie overslaan

Schoorsteenbrand slaat over naar zolder in huis in Oss

Vandaag om 19:25 • Aangepast vandaag om 19:57
Foto: Veiligheidsregio Brabant-Noord
Foto: Veiligheidsregio Brabant-Noord

Er is zaterdagavond brand uitgebroken in een huis aan de Neerveldstraat in Oss. Het begon als een schoorsteenbrand, maar de vlammen sloegen over naar de zolder.

De brand brak rond kwart voor zeven 's avonds uit. De brandweer kwam ter plaatse met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker. De brandweer probeerde de brandhaard onder andere te bereiken door dakpannen weg te halen.

De brandweer had het vuur ongeveer een uur later onder controle. Er wordt nog een controle gedaan in de kap van het huis, om er zeker van te zijn dat de brand niet meer kan uitbreiden.

