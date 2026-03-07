Navigatie overslaan
Man gewond bij ernstig ongeluk in Nijnsel, auto volledig in elkaar

Gisteren om 20:30 • Aangepast vandaag om 12:18

Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Lieshoutseweg in Nijnsel. De auto kwam in een flauwe bocht tegen een boom terecht en zat na de crash volledig in elkaar.

Een vrouw die op weg naar huis was, kwam een paar minuten na het ongeluk bij het wrak aan. "Het is daar pikkedonker", vertelt ze. "Ik zag iets zwarts op de weg staan en ik kon net op tijd stoppen."

Vermoedelijk te hard gereden
Ze zag de bestuurder nog in de auto zitten. Samen met andere omstanders probeerde ze hem aan te spreken. "Dat lukte eerst niet: hij was door de klap waarschijnlijk bewusteloos geraakt. Na een tijdje begon de auto te roken en werd hij wakker. Toen hebben we hem eruit gehaald."

De ambulance kwam snel daarna en bracht de man naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft hij te hard gereden.

Naast de brandweer, politie en twee ambulances werd ook een traumaheli opgeroepen. De weg lag bezaaid met brokstukken en was even afgesloten.

