Man gewond bij ernstig ongeluk in Sint-Oedenrode, auto volledig in elkaar

Vandaag om 20:30 • Aangepast vandaag om 21:30
De auto zat na de crash volledig in elkaar (Foto: Persbureau Heitink).
Een automobilist is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. De auto kwam in een flauwe bocht tegen een boom terecht en zat na de crash volledig in elkaar.

Redactie

De man is door de hulpdiensten uit de auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk heeft hij te hard gereden.

Naast de brandweer, politie, en twee ambulances werd ook een traumaheli opgeroepen. De weg ligt bezaaid met brokstukken en is voorlopig helemaal afgesloten.

