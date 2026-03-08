Advertentie
Waarschuwing voor dichte mist, pas op wanneer je de weg opgaat
Vandaag om 06:33 • Aangepast vandaag om 07:47
Het KNMI waarschuwt zondagochtend vroeg met code geel voor dichte mist in onder meer onze provincie. De waarschuwing geldt tot tien uur zondagochtend. Lokaal kan het zich minder dan tweehonderd meter zijn. Houd hier rekening mee wanneer je de weg opgaat.
Door het gebrek aan zicht zie je bij mist niet meteen wat er voor je op de weg gebeurt. De kans op ongelukken en gevaarlijke situaties neemt hierdoor toe. De ANWB raadt weggebruikers bij mist daarom aan om de rijstijl aan te passen en de juiste verlichting aan te zetten. In zijn algemeenheid geldt: verdubbel de afstand tot je voorganger en halveer je snelheid.
Naar verwachting lost de mist in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen op. De waarschuwing geldt ook voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg.
Advertentie
Advertentie