Waarschuwing voor dichte mist, pas op wanneer je de weg opgaat

Het KNMI waarschuwt zondagochtend vroeg met code geel voor dichte mist in onder meer onze provincie. De waarschuwing geldt tot tien uur zondagochtend. Lokaal kan het zich minder dan tweehonderd meter zijn. Houd hier rekening mee wanneer je de weg opgaat.

Door het gebrek aan zicht zie je bij mist niet meteen wat er voor je op de weg gebeurt. De kans op ongelukken en gevaarlijke situaties neemt hierdoor toe. De ANWB raadt weggebruikers bij mist daarom aan om de rijstijl aan te passen en de juiste verlichting aan te zetten. In zijn algemeenheid geldt: verdubbel de afstand tot je voorganger en halveer je snelheid.