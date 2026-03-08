Grote zorgen om vermiste Coen (33), verdwenen na fietstocht naar huis

De politie is naarstig op zoek naar de 33-jarige Coen uit Grave. Hij verdween zaterdagochtend terwijl hij op de fiets onderweg was vanuit Nijmegen naar zijn huis in Grave.

De politie maakt zich ernstige zorgen om Coen en vraagt mensen in de regio om naar hem uit te kijken.

Coen vertrok zaterdagochtend rond kwart voor tien vanuit de Wolfstraat in Nijmegen. Hij zou naar huis fietsen, maar is daar nooit aangekomen.

Fiets zonder accu

De vermiste man heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1,85 meter lang en droeg op het moment van zijn vermissing een zwart met rood petje, een wit shirt, een zwarte broek en een donkerblauw jasje.

Daarnaast reed hij op een grijze elektrische damesfiets met twee grote zwarte fietstassen. Opvallend is dat hij vertrok zonder accu in de fiets.

Mensen die Coen hebben gezien of weten waar hij mogelijk is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.