Vermiste Coen (33) uit Grave weer gevonden

De vermiste Coen (33) is weer gevonden. Dat meldt de politie. Hij verdween zaterdagochtend terwijl hij op de fiets onderweg was vanuit Nijmegen naar zijn huis in Grave.

De politie maakte zich ernstige zorgen om Coen en vroeg zondagochtend mensen in de regio om naar hem uit te kijken. Rond half twee 's middags maakte de politie bekend dat Coen weer was gevonden.

Hij is weer bij zijn familie, zegt de politie. Meer details over zijn verdwijning zijn niet bekendgemaakt.