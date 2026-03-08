Explosie bij huis in Bergen op Zoom, politie zoekt getuigen

Er is zaterdagnacht een explosief afgegaan in een huis in de Ganzerikstraat in Bergen op Zoom. Er is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.

Rond twee uur 's nachts kreeg de politie een melding van de explosie. Buurtbewoners waren wakker geschrokken van een harde knal. Door de explosie zijn zowel de voordeur als meerdere ramen van het huis beschadigd geraakt. Daarnaast liepen een paar auto's in de straat schade op.

De politie zoekt mensen die meer informatie of camerabeelden hebben van de dader(s) en de explosie. Getuigen kunnen eventueel anoniem contact opnemen met de politie.