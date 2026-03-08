Navigatie overslaan

Explosie bij huis in Bergen op Zoom, politie zoekt getuigen

Vandaag om 15:12
Foto ter illustratie (foto: politie.nl).
Foto ter illustratie (foto: politie.nl).

Er is zaterdagnacht een explosief afgegaan in een huis in de Ganzerikstraat in Bergen op Zoom. Er is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond twee uur 's nachts kreeg de politie een melding van de explosie. Buurtbewoners waren wakker geschrokken van een harde knal. Door de explosie zijn zowel de voordeur als meerdere ramen van het huis beschadigd geraakt. Daarnaast liepen een paar auto's in de straat schade op. 

De politie zoekt mensen die meer informatie of camerabeelden hebben van de dader(s) en de explosie. Getuigen kunnen eventueel anoniem contact opnemen met de politie. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.