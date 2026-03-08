Navigatie overslaan

Emile Roemer gewond bij ongeluk, dienstauto aangereden

Vandaag om 15:42 • Aangepast vandaag om 16:59
De grijze auto botste op de dienstauto van Emile Roemer (foto: SK-Media).
Politicus en gouverneur Emile Roemer uit Boxmeer is zondagmiddag aangereden in zijn dienstauto in het Limburgse Heijen, dat meldt L1. Een andere auto botste met flinke vaart op de stilstaande auto waar Roemer in zat. Hij raakte daarbij gewond. Ook de bestuurder van de andere auto is gewond geraakt. 

Het ongeluk gebeurde op de N271. Door de harde klap werd de auto van Roemer tegen een paal van een stoplicht geduwd. "Gelukkig gaat het redelijk goed. Ik heb wat gekneusde ribben en een gekneusde elleboog. Ook ben ik wat duizelig", vertelt Roemer.

De bestuurder van de andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Allebei de auto's zijn zwaar beschadigd geraakt. Een berger heeft ze opgehaald. Daardoor moesten weggebruikers naar Gennep tijdelijk omrijden via Boxmeer.

