Verkleed konijn met lichtgevende ogen en mes huppelt door Haarsteeg

Twee vrouwen wisten zaterdagnacht niet wat ze zagen toen ze over de rotonde in Haarsteeg reden. Een man in een konijnenpak met lichtgevende ogen liep daar rond. "Hij heeft ook een mes vast hè", zegt een van de dames, terwijl ze de rare situatie filmen.

Carnaval ligt al weer eventjes achter ons en Halloween staat nog lang niet voor de deur, maar in Haarsteeg vond iemand het toch nodig om zich dit weekend te verkleden. Op het filmpje is te zien hoe het verklede konijn rondloopt met opgelichte ogen en iets in zijn hand.

Iets later zwaait hij met het voorwerp, dat lijkt op een groot mes. Ondertussen rijden de vrouwen langzaam door. Ze vragen zich af of ze de politie moeten bellen. Uiteindelijk is de politie op de hoogte gebracht van de aparte vertoning.

Een woordvoerder van de politie laat zondag weten dat ze de man hebben kunnen vinden. "We weten wie hij is en waar hij woont. Hij is door ons aangesproken op zijn gedrag. Er zat verder geen kwade bedoelingen bij zijn actie."