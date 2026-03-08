Grote degradatiezorgen bij NAC ondanks punt tegen Feyenoord

NAC heeft in een spectaculaire wedstrijd met Feyenoord één punt weten te pakken. Het ging alle kanten op, NAC kwam zelfs op voorsprong, maar uiteindelijk werd het 3-3. Ondanks het punt zakt de club uit Breda wel naar de gevreesde degradatieplaats op de ranglijst.

Van te voren was bij NAC al bekend dat Telstar had gewonnen bij Fortuna Sittard (1-4). Hierdoor was NAC naar plek 17 gezakt op de ranglijst, wat aan het einde van het seizoen degradatie zou betekenen. Er moest gewonnen worden om weer naar boven te kruipen.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord, in minuut 19. Moder komt vrij is de zestien van NAC, maar redt knap in de korte hoek. In de daaropvolgende corner komt Ayase Ueda helemaal vrij bij de tweede paal en kopt hij de 0-1 binnen.

Een paar minuten later kan NAC voor het eerst voor de goal van Feyenoord komen via een corner. De bal werd uit de doelmond gekopt, maar viel voor de voeten van Boyd Lucassen. Zijn schot werd dan weer geblokt, maar toen viel de bal voor de goal ineens voor Kamal Sowah. Hij tikte binnen en zette NAC uit het niks op gelijke hoogte.

De Parel van het Zuiden leek even door te pakken, maar ineens was daar Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord dribbelde na een half uur langs de verdediging van NAC en schoot vervolgens ook nog eens prachtig raak in de bovenhoek.