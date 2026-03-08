Grote degradatiezorgen bij NAC ondanks punt tegen Feyenoord
NAC heeft in een spectaculaire wedstrijd met Feyenoord één punt weten te pakken. Het ging alle kanten op, NAC kwam zelfs op voorsprong, maar uiteindelijk werd het 3-3. Ondanks het punt zakt de club uit Breda wel naar de gevreesde degradatieplaats op de ranglijst.
Van te voren was bij NAC al bekend dat Telstar had gewonnen bij Fortuna Sittard (1-4). Hierdoor was NAC naar plek 17 gezakt op de ranglijst, wat aan het einde van het seizoen degradatie zou betekenen. Er moest gewonnen worden om weer naar boven te kruipen.
De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord, in minuut 19. Moder komt vrij is de zestien van NAC, maar redt knap in de korte hoek. In de daaropvolgende corner komt Ayase Ueda helemaal vrij bij de tweede paal en kopt hij de 0-1 binnen.
Een paar minuten later kan NAC voor het eerst voor de goal van Feyenoord komen via een corner. De bal werd uit de doelmond gekopt, maar viel voor de voeten van Boyd Lucassen. Zijn schot werd dan weer geblokt, maar toen viel de bal voor de goal ineens voor Kamal Sowah. Hij tikte binnen en zette NAC uit het niks op gelijke hoogte.
De Parel van het Zuiden leek even door te pakken, maar ineens was daar Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord dribbelde na een half uur langs de verdediging van NAC en schoot vervolgens ook nog eens prachtig raak in de bovenhoek.
Het beloofde een zware kluif voor NAC te worden, maar het werd vooral een knotsgekke eerste helft. Tien minuten voor rust werd NAC voor de tweede keer gevaarlijk na een voorzet van Boy Kemper. De bal belandde op het hoofd van Lucassen en voor je het wist stond het alweer 2-2.
NAC op voorsprong
Om het nog gekker te maken kwam NAC ook nog op voorsprong vlak voor rust. Wederom vanuit een voorzet. Ditmaal vanuit een voorzet van Lewis Holtby. Winteraanwinst André Ayew was het eindstation en maakte met het hoofd zijn eerste doelpunt in dienst van NAC.
Bij Feyenoord stond Raheem Sterling, 82-voudig international in de basis. Hij had het lastig en dat lieten de NAC-fans maar al te graag horen. “Alle ballen op Sterling”, klonk het vanuit het stadion. Een minuut later zette de Engelsman een aanval op via een hakbal, waarna Ueda zijn tweede kopbal scoorde en de stand 3-3 werd.
NAC scoorde daarna weer, maar scheidsrechter Jeroen Manschot had een lichte overtreding gezien en floot al voordat de bal tegen de touwen ging, waardoor de VAR er niet meer naar kon kijken.
Een kwartier voor tijd had Charles-Andreas Brym de winnende goal op zijn schoen, maar hij schoot naast. Na deze kans besloten de Feyenoord-fans in het uitvak massaal fakkels af te steken, waarna het spel even stil lag.
Beide teams waren moe in het slot van de wedstrijd. NAC probeerde er nog alles aan te doen om de winst te pakken. Leo Greiml kreeg vlak voor tijd nog een rode kaart na een harde sliding, maar het bleef bij een 3-3 gelijkspel.
Hierdoor komt NAC op 23 punten en staat het op plek 17. Telstar staat éen punt boven de Bredanaars op plaatst 16 en Excelsior staat op drie punten afstand in de veilige zone.