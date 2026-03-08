Felle lichtflits in de lucht boven Brabant te zien: 'Ontzettend mooi beeld'

'Zonne grote vuurbal jonguh'. De bekende riedel uit de film New Kids werd zondagavond eventjes werkelijkheid in Brabant. Een stuk ruimtepuin vloog door de lucht en op verschillende plekken was dat goed te zien.

Rond iets voor zeven uur in de avond was de vuurbal te zien. "Zojuist zag ik in de lucht boven Eindhoven iets in brand vliegen en opbranden, terwijl het met en rotvaart schuin naar beneden schoot", schrijft Susanne op X.

Meerdere mensen laten weten dat ze de vuurbal hebben gezien. Zo is het bijzondere fenomeen onder andere gespot in Den Bosch, Wintelre, Roosendaal, Sint Oedenrode, Tilburg, Breda en Helmond.

'Het is geen meteoriet'

Ook meteoroloog Wouter van Bernebeek is het niet ontgaan. Hij legt op X uit dat het waarschijnlijk gaat om een meteoor. "Een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 kilometer hoogte. Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt."

De Werkgroep Meteoren, een landelijke vereniging van amateurmeteoorwaarnemers, roept mensen op hun waarnemingen te melden. Op een kaartje zijn enkele honderden meldingen te zien uit vooral Nederland, maar ook uit Frankrijk, België, Duitsland en Luxemburg.