Achtervolging vanuit Bergen op Zoom eindigt met crash, vuurwapen gevonden

Gisteren om 22:22 • Aangepast gisteren om 22:42
Archieffoto: Karin Kamp

Een politieachtervolging vanuit Bergen op Zoom is zondagavond geëindigd met een crash. De politie kreeg een melding over een persoon met verward gedrag die vuurwapengevaarlijk zou zijn.

Agenten zagen de auto waarin de man zat in Bergen op Zoom. Daarop zetten ze de achtervolging in.

De bestuurder wist de politie voor te blijven tot in Vlissingen, waar de auto uiteindelijk crashte. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In de auto is een vuurwapen gevonden. De politie doet verder onderzoek.

