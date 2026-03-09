Controle fatbiker loopt uit de hand, jongen en vader aangehouden
Een politiecontrole van een jonge fatbiker is zondagavond in Den Bosch uit de hand gelopen. Dit was te wijten aan het gedrag van de jongen en zijn vader. Ze werden allebei aangehouden.
De agenten lieten de jongen stoppen omdat ze vermoedden dat zijn fatbike niet was goedgekeurd om op de weg te rijden. Deze heeft namelijk een gashendel die ervoor zorgt dat iemand zonder te trappen harder dan 6 kilometer per uur gaat. En in dat geval wordt een fatbike gezien als bromfiets en daarvoor gelden strengere regels zoals een kenteken, een verzekering en een helmplicht.
De jongen wilde niet meewerken met de controle. "Hij begon ons direct te filmen en zei dat wij viraal zouden gaan op TikTok", laat een wijkagent weten op Instagram. "Wij zouden beroemd gaan worden om het feit dat wij niet goed ons werk zouden doen. We zouden 'net zoals alle andere agenten die al slecht in het nieuws kwamen nu ook slecht in het nieuws komen'."
De agenten probeerden rustig het gesprek met de jongen aan te gaan en uit te leggen waarom ze hem lieten stoppen.
"De vader vond het nodig ons te beledigen en uit te schelden."
Omdat de jongen geen geldig Nederlands identiteitsbewijs kon tonen, belde hij zijn vader om dit legitimatiebewijs te komen brengen. Maar toen de vader aankwam, begon deze zich meteen met de controle te bemoeien.
"De vader vond het nodig ons vervolgens te beledigen en uit te schelden. Hij zei dat wij kankermongolen en kinderverkrachters zijn", laat de agent weten op Instagram. "Vervolgens vond zoonlief het nodig om zijn voorbeeld te volgen en mij te beledigen met de term 'kankerkale'."
De jongen kreeg een boete van 250 euro vanwege zijn gedrag en werd daarnaast bekeurd vanwege het rijden op een niet goedgekeurd voertuig op de openbare weg en het niet meteen kunnen laten zien van een geldig identiteitsbewijs. De vader kreeg een boete van vijfhonderd euro.