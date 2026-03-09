Controle fatbiker loopt uit de hand, jongen en vader aangehouden

Een politiecontrole van een jonge fatbiker is zondagavond in Den Bosch uit de hand gelopen. Dit was te wijten aan het gedrag van de jongen en zijn vader. Ze werden allebei aangehouden.

De agenten lieten de jongen stoppen omdat ze vermoedden dat zijn fatbike niet was goedgekeurd om op de weg te rijden. Deze heeft namelijk een gashendel die ervoor zorgt dat iemand zonder te trappen harder dan 6 kilometer per uur gaat. En in dat geval wordt een fatbike gezien als bromfiets en daarvoor gelden strengere regels zoals een kenteken, een verzekering en een helmplicht.

De jongen wilde niet meewerken met de controle. "Hij begon ons direct te filmen en zei dat wij viraal zouden gaan op TikTok", laat een wijkagent weten op Instagram. "Wij zouden beroemd gaan worden om het feit dat wij niet goed ons werk zouden doen. We zouden 'net zoals alle andere agenten die al slecht in het nieuws kwamen nu ook slecht in het nieuws komen'."