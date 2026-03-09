Oplichting door nepagenten: politie toont verdachten (nog onherkenbaar)

Dertien verdachten van oplichting in onze provincie zijn vanaf deze maandag te zien op digitale schermen langs de weg, op stations, in reclames op televisie, op sociale media en op de website van de politie. Het gaat onder meer om nepagenten en nepbankmedewekers. De verdachten worden eerst onherkenbaar getoond. Als zij zich niet binnen twee weken melden, gebeurt dit vanaf 23 maart herkenbaar.

Bij oplichting kan het gaan om helpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers, maar ook om nepagenten. Het aantal landelijke incidenten waarbij iemand zich onterecht uitgeeft als politiemedewerker steeg het afgelopen jaar naar dertienduizend. In 2024 was dit nog iets meer dan achtduizend. Dertien verdachten die de hoofdrol spelen in de campagne sloegen toe in onze provincie. Te weten in Best (twee keer), Eindhoven, Breda, Oosterhout, Den Bosch, Heesch, Eersel, Beek en Donk, Boxtel, Geldrop en Vught. Daarnaast toont de politie foto's van verdachten die met door oplichting verkregen passen geld pinden in Breda, Oud Gastel en Cuijk.

Een 87-jarige vrouw uit Best verloor honderden euro's door oplichting (foto: politie).

In Best werd begin dit jaar een 87-jarige vrouw opgelicht. Ze kreeg telefonisch te horen dat er inbrekers bij haar in de buurt actief zouden zijn. Een agent zou langskomen om haar waardevolle spullen veilig te stellen, kreeg ze te horen. Ze raakte al haar sieraden kwijt en honderden euro's.

In Breda raakte een vrouw van bijna 80 jaar oud duizend euro kwijt (foto: politie).

In Breda overkwam eind november vorig jaar een vrouw van bijna 80 jaar oud hetzelfde. Zij raakte duizend euro kwijt.

Een 91-jarige man uit Oosterhout verloor onder meer sieraden (foto: politie).

Een 91-jarige man uit Oosterhout verloor op deze manier sieraden. Met zijn bankpas werd een paar honderd euro gepind.

Een 60-jarige man uit Best verloor tweeduizend euro nadat hij trapte in een nep sms-bericht van de bank (foto: politie).

Een 60-jarige man uit Best verloor begin september vorig jaar tweeduizend euro nadat hij trapte in een nep sms-bericht van zijn bank met daarin een phishinglink.

Een 90-jarige vrouw uit Den Bosch de gouden ring met diamant die ze om haar vinger droeg en haar bankpas (foto: politie).

Een 90-jarige vrouw uit Den Bosch werd gebeld door iemand die zei van de politie te zijn. Zij zei dat er verschillende inbraken bij haar in de buurt waren gepleegd en dat ze collega’s langs zou sturen om haar kostbaarheden veilig te stellen. Ze verloor contant geld, de gouden ring met diamant die ze om haar vinger droeg en haar bankpas. Daarmee werden honderden euro's gepind.

Een 89-jarige inwoonster van Heesch verloor haar trouwring, een gouden ketting en bijna tweeduizend euro (foto: politie).

Hetzelfde overkwam een 89-jarige inwoonster van Heesch begin juni 2025. Zij verloor diverse sieraden waaronder haar trouwring, een gouden ketting en bijna tweeduizend euro.

Een 69-jarige man uit Eersel trapte in een sms-bericht die van 'Mijn Overheid' leek te komen (foto: politie).

Een 69-jarige man uit Eersel trapte in een sms-bericht die van 'Mijn Overheid' leek te komen. Er werd duizend euro van zijn rekening opgenomen. Toen het slachtoffer door had dat er iets mis was, blokkeerde hij meteen zijn rekening.

Een 72-jarige vrouw uit Beek en Donk werd bedonderd met een verhaal over een crimineel (foto: politie).

Een 72-jarige vrouw uit Beek en Donk stond aan een nepagent, na een verhaal over een crimineel, haar trouwring en die van haar overleden echtgenoot af en haar bankpas. Daarmee werd vervolgens geld gepind.

Een 79-jarige kwetsbare man die aan dementie lijdt werd liefst drie uur lang aan de telefoon gehouden (foto: politie).

Een 79-jarige, kwetsbare man die aan dementie lijdt werd begin april vorig jaar beroofd van vijfduizend euro. Hij werd liefst drie uur lang aan de telefoon gehouden door een nepagent.

Een 80-jarige Eindhovense was al eerder het slachtoffer van oplichters (foto: politie).

Met het geld van de 80-jarige Eindhovense werden voor honderden euro's aan merkkleding, parfum en sieraden gekocht (foto: politie).

Een 80-jarige vrouw uit Eindhoven, die al eerder het slachtoffer van oplichters was geworden, werd op een soortgelijke manier in de val gelokt. Met haar geld werden voor honderden euro's aan merkkleding, parfum en sieraden gekocht.

Een echtpaar in Geldrop werd opgelicht met een sluwe truc (foto: politie).

Een echtpaar in Geldrop werd opgelicht met een sluwe truc nadat ze een lamp te koop aanboden op een verkoopsite voor particulieren. Met hun gestolen bankpas werd twee keer gepind in Amersfoort.

Een 81-jarige Vughtenaar raakte door een verzonnen verhaal van een nepagent duizend euro kwijt (foto: politie).

Een 81-jarige Vughtenaar raakte door een verzonnen verhaal van een nepagent duizend euro kwijt voordat hij zijn rekening kon laten blokkeren. F-Game

Jongeren die zich bezighouden met oplichting spreken vaak over F-Game, het fraudespel. "Maar mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes, maar serieuze misdrijven", benadrukt de politie. Die ziet dat slachtoffers meestal kwetsbare ouderen zijn en dat de impact op hen groot is. "Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte." Met de campagne hoopt de politie jongeren te ontmoedigen om zich voor een kleine beloning te laten gebruiken voor dit soort oplichting, vertelt Anne Jan Oosterheert. Hij is portefeuillehouder Digitale Criminaliteit bij de politie. "We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nepbankmedewerkers zal stoppen."