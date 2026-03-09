Navigatie overslaan

Gevaarlijke stoffen gevonden in pand in Langeweg, EOD ter plaatse

Vandaag om 09:08 • Aangepast vandaag om 11:49
Politie-actie na vondst gevaarlijke stoffen in Langeweg (foto: Persbureau Heitink).
Politie-actie na vondst gevaarlijke stoffen in Langeweg (foto: Persbureau Heitink).

In een pand aan de Zuiddijk in Langeweg zijn maandagochtend gevaarlijke stoffen gevonden. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Er is niemand opgepakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het gaat volgens de politie om 'een bijgebouw van een huis'. Agenten betraden het gebouw omdat ze een melding ontvingen. Wat voor melding dat precies was, zegt de politie niet.

"Toen agenten binnen waren, troffen ze meteen verdachte stoffen aan. Toen zijn ze weer naar buiten gegaan", zegt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk om wat voor stoffen het precies gaat. De politie doet onderzoek.

Politie-actie na vondst gevaarlijke stoffen in Langeweg (foto: Persbureau Heitink).
Politie-actie na vondst gevaarlijke stoffen in Langeweg (foto: Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.