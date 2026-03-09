Gevaarlijke stoffen gevonden in pand in Langeweg, EOD ter plaatse

In een pand aan de Zuiddijk in Langeweg zijn maandagochtend gevaarlijke stoffen gevonden. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Er is niemand opgepakt.

Het gaat volgens de politie om 'een bijgebouw van een huis'. Agenten betraden het gebouw omdat ze een melding ontvingen. Wat voor melding dat precies was, zegt de politie niet.

"Toen agenten binnen waren, troffen ze meteen verdachte stoffen aan. Toen zijn ze weer naar buiten gegaan", zegt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk om wat voor stoffen het precies gaat. De politie doet onderzoek.