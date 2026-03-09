Nieuwe fabriek voor supersnelle chips in Eindhoven: bouw start vandaag

De bouw van een nieuwe productielijn voor fotonische chips start maandag op de High Tech Campus Eindhoven. In de proeffabriek wil onderzoeksinstituut TNO testen of deze nieuwe generatie supersnelle chips goedkoper gemaakt kan worden. Iets wat steeds belangrijker wordt door de snelle groei van AI, kunstmatige intelligentie.

Fotonische chips werken heel anders dan de chips die we nu meestal gebruiken. “Het zijn computerchips die niet elektronisch, maar via licht informatie verwerken”, legt Ton van Mol, directeur van TNO, uit in het NOS Radio 1 Journaal. Door het gebruik van licht zijn de chips veel sneller en zijn ze veel energiezuiniger zijn dan gewone elektronische chips.

Volgens Van Mol zijn dit soort fotonische chips door de snelle groei van AI vooral belangrijk voor datacenters. Ze zorgen ervoor dat enorme hoeveelheden data razendsnel tussen de processors worden verstuurd, vergelijkbaar met hoe glasvezelinternet thuis werkt.

Chips goedkoper maken

Dit soort chips bestaan al wel, maar zijn nog relatief duur om te maken. Dat komt omdat ze nu op kleine wafers van 10 centimeter worden gemaakt. "Een wafer is het materiaal waarop je de chips produceert. Het is gewoon een ronde schijf, net als bij elektronische chips”, legt Van Mol uit.