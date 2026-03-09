Navigatie overslaan

Burgemeester Breda met dood bedreigd na niet doorgaan NAC-supportersfeest

Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 13:30
Paul Depla werd zondag met de dood bedreigd via een spandoek (foto's: privé en ANP).
Burgemeester Paul Depla van Breda gaat aangifte doen nadat hij zondag met de dood werd bedreigd. Supporters van NAC Breda kwamen zondag voor de wedstrijd NAC Breda – Feyenoord bij elkaar bij een kroeg aan de Meidoornstraat en daar werd een spandoek opgehangen met de tekst: 'Depla dood'.

De bedoeling was dat zondag voorafgaand aan het avondduel met Feyenoord bij een café in de stad een zogenoemde pre-party zou worden georganiseerd. De gemeente gaf daarop een waarschuwing af dat er bij ongeregeldheden consequenties zouden volgen. De eigenaren van dat café hebben toen besloten om een streep door de festiviteiten te zetten.

Spandoek ophangen
Een groep supporters besloot toen om zondagmiddag bij elkaar te komen bij het café aan de Meidoornstraat in Breda. Daar werd enige tijd een spandoek opgehangen met de tekst: 'Depla dood'.

"De gemeente is door de politie op de hoogte gebracht van het spandoek", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "De burgemeester gaat aangifte doen, ook tegen het café dat het spandoek heeft laten ophangen."

