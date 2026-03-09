Wesley vindt granaat uit Tweede Wereldoorlog: 'Begon helemaal te trillen'

Wesley van Vliet stond afgelopen weekend even raar te kijken. Hij vond in een bosgebied rond de Zurenberg, bij de Woensdrechtse Heide in Woensdrecht, een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog.

Hij deed de vondst samen met een vriend van hem. "We hebben allebei een passie voor de Tweede Wereldoorlog", vertelt Wesley uit het Loosdrecht. "Kort geleden kwamen we erachter dat we allebei een metaaldetector hebben, dat wisten we helemaal niet van elkaar. Sindsdien gaan we geregeld daarmee op pad, op zoek naar interessante voorwerpen uit het verleden."

Een brisantgranaat is een type granaat dat gevuld is met een krachtige springstof. Wanneer de granaat ontploft, barst de metalen huls in veel kleine scherven uiteen. Deze scherven en de schokgolf van de explosie kunnen schade veroorzaken aan doelen in de omgeving. Het woord brisant betekent letterlijk 'snel ontploffend' of 'verbrijzelend'.

De brisantgranaat vonden ze vlak bij de vliegbasis, midden in het bos. "We wisten dat daar barakken hadden gestaan en dat daar loopgraven waren. Vandaar dat we daar gingen zoeken."

Ze besloten te graven bij een open ruimte in het bos. "Tijdens dat graven voelde ik ineens iets hards. Dat bleek die shell te zijn. Toen ik die zag, begon ik helemaal te trillen." Omdat het om een mogelijk explosief materiaal ging, belden ze direct 112, waarna een bomexpert de situatie kwam beoordelen.

Toen Wesley en zijn vriend hun vondst vervolgens wat beter bekeken, zagen ze dat het poeder nog in de granaat zat, maar dat het ontstekingsmechanisme weg was.

De bomexpert hoefde niet direct actie te ondernemen, omdat de granaat niet direct in de buurt van een wandelpad lag en er geen direct gevaar voor voorbijgangers leek te zijn. "De granaat zal deze week ergens anders tot ontploffing worden gebracht", hoorde Wesley. Het had hen wel gaaf geleken om daarbij aanwezig te mogen zijn. "Maar daar hebben we niet meer om gevraagd."

De vondst van de brisantgranaat deed wel wat met Wesley. "Het duurde wel even voordat de adrenaline zakte." Eerder vonden zijn vriend en hij ook al verschillende soorten munitie en een oude schoen. "Maar dit is de gaafste vondst van ons tot nu toe."