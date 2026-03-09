Tilburg betaalt hoge prijs: 140.000 euro schade door vuurwerkvandalisme

De afgelopen jaarwisseling in Tilburg heeft een flinke schadepost opgeleverd. Vuurwerkvandalisme in de stad kost de gemeente tot nu toe ruim 140.000 euro aan herstelwerkzaamheden.

Gloednieuw wijkgebouw maandenlang uit de roulatie Het meest opvallende incident in Tilburg vond plaats op oudejaarsnacht bij het wijkgebouw Belabox in Tilburg-Noord. Daar werd kort voor middernacht vuurwerk op het dak gegooid. Toen de politie arriveerde, sloegen al flinke vlammen uit het gebouw. De brandweer kon de vlammen niet meer stoppen.

Prullenbakken, putdeksels en verkeersborden liepen schade op door vuurwerk. Vooral de schade aan speeltoestellen en (kunst)grasvelden door vuurwerk drijft het totale bedrag zo hoog op, schrijft Omroep Tilburg . Bij de vorige jaarwisseling liepen de kosten ook al op tot ruim 138.000 euro. In Tilburg geldt al sinds 2023 een algeheel vuurwerkverbod.

De schade aan het gloednieuwe multifunctionele gebouw werd geschat op ongeveer 1 miljoen euro, maar dat bedrag is nog niet definitief. Dit bedrag komt dus nog bovenop de 140.000 euro aan schade die nu is berekend. Er is nog geen verdachte aangehouden en de politie roept getuigen op zich te melden.

Belabox, dat pas sinds september 2025 in gebruik was, wordt gebruikt voor sport, wijkactiviteiten en schoolprogramma’s. Door de omvang van de schade is het pand naar verwachting maandenlang onbruikbaar en zal herstel nog lang duren.

Onderzoeken lopen nog

Het strafrechtelijke onderzoek loopt nog: er zijn beelden en getuigenverklaringen, maar nog geen arrestaties. De gemeente geeft aan te willen proberen de schade te verhalen op de daders.

Ook het strafrechtelijk onderzoek naar andere ongeregeldheden rond de jaarwisseling, zoals vernielingen in wijken, is nog niet afgerond.