Politie vindt vapes en vuurwerk in Breda, man en jongen opgepakt

Twee mensen zijn zondagmiddag opgepakt voor het bezit van 500 vapes en illegaal vuurwerk. De twee vielen door de mand bij een verkeerscontrole. Agenten controleerden scooters aan de Noordschotestraat in Breda.

De twee verdachten zijn een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 16-jarige jongen uit Breda.

Na de controle van de scooters breidden de agenten hun onderzoek uit naar een garagebox. De locatie van de box laat de politie in het midden. In totaal werden 500 vapes en illegaal vuurwerk gevonden. De politie heeft de goederen in beslag genomen. Het vuurwerk en de vapes worden vernietigd.