Gebroeders Van de Kerkhof over PSV: kampioen worden is vanzelfsprekend

"Records zijn er om gebroken te worden en PSV moet het record zo scherp mogelijk zetten." Wat Willy van de Kerkhof betreft, wordt PSV zo snel mogelijk kampioen. Als PSV dit weekend zelf wint en Feyenoord verliest, is het al zover. Daarmee zou het huidige PSV het record verbeteren dat de gebroeders Van de Kerkhof zelf met PSV vestigden op 8 april 1978. Een topseizoen dus? "Nee", vindt Willy. "Qua prijzen is het zelfs een matig seizoen."

"Het kampioenschap is de laatste jaren een vanzelfsprekendheid", zegt Willy met enige overdrijving in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Bij de laatste zestien komen in de Champions League is de echte hoofdprijs", vindt hij. "Daar maak je indruk mee in Europa. En de beker is ook een hoofdprijs als je die een paar jaar niet hebt gewonnen. Maar we zijn er tegen NEC terecht uitgegaan, dus win je met de Cruijffschaal en het kampioenschap 'maar' twee prijsjes." Speelt Willy nu de rol van Rupsje Nooitgenoeg? Volgens zijn broer René wel een beetje. "Ik vind het wel twee echte hoofdprijzen. En vorig jaar gingen we nog wel door in Europa, win je van Juventus en dan ga je vervolgens af tegen Klein Arsenal met 7-1." Daarmee verwisselt René de Engelse topclub waar PSV van verloor opzettelijk met een inmiddels opgeheven amateurclubje uit Helmond. "Maakt niet uit", vindt Willy. "PSV hoort bij de laatste zestien, elk jaar."

"Ik liep alleen nog in mijn onderbroek rond."

De teleurstelling over de uitschakeling in Europa en de beker neemt de voorpret voor het aanstaande zeker niet weg. "Zeker thuis kampioen worden is geweldig", vertelt Willy, die zes landstitels mocht vieren. René herinnert zich de veldbestormingen door supporters nog. "Jammer dat dat niet meer mag. Waarom eigenlijk niet?" Willy bewaart daar dan weer minder goede herinneringen aan. "Een keer liep ik alleen nog in mijn onderbroek rond." Vraag is nu alleen nog wanneer PSV de titel definitief kan vieren. "Ik zie het dit weekend al wel gebeuren", zegt Willy. "Het zal weer niet makkelijk worden tegen NEC, maar deze keer winnen we wel en Feyenoord is niet in goede doen, dus Excelsior kan zomaar in de Kuip winnen. Ik gun niemand zijn ontslag, maar het zou me niet verbazen als na Grim ook Van Persie wordt weggestuurd." René denkt dat de titel nog een weekje langer op zich laat wachten. "Ik heb weken geleden al gezegd dat we tegen Telstar kampioen worden."

"Tegen Huubke Stevens was hij binnen een kwartier platgegaan."

De gebroeders zitten er niet mee dat PSV AZ-verdediger Wouter Goes dit jaar niet meer tegenkomt. "Ik blijf zeggen dat hij een goede verdediger is", zegt Willy. "Maar waar die jongen mee bezig is met elke keer op de grond liggen… Hij heeft een psycholoog nodig! Heeft ie die al? Nou, daar is hij deze week dan niet geweest." PSV-trainer Peter Bosz zei zaterdag dat Goes in zijn tijd de wedstrijd waarschijnlijk niet had uitgespeeld en de gebroeders gebruiken gelijke bewoordingen. "Als hij tegen Huub Stevens had gespeeld, dan was hij binnen een kwartier platgegaan." In de podcast, met een gastrol voor ED-journalist Rik Elfrink, vertellen de broers ook over bondscoach Ronald Koeman en hardloopkampioen Femke Bol, die te gast waren bij PSV-AZ. Voor Koeman hebben de gebroeders ook nog wat tips over de WK-selectie, want PSV’ers Guus Til en Joey Veerman verdienen volgens de gebroeders allebei een plekje in de WK-selectie. "En ik zou Weghorst thuislaten", zegt René stellig. "Of als ballenjongen gebruiken."