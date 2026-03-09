Politie houdt zoekactie met helikopters in Sprang-Capelle en Waalwijk

De politie heeft maandagmiddag een grote zoekactie gehouden in de omgeving van meubelwinkel Piet Klerx, de Gamma en het Oosteind in Sprang-Capelle en Waalwijk. Voor de actie werden twee politiehelikopters en vier voertuigen van de Landelijke Eenheid ingezet.

Agenten doorzochten verschillende bedrijventerreinen en bekeken binnen bij bedrijven camerabeelden. Ook werd er gezocht op het talud langs de N261. De twee politiehelikopters maakten daar tientallen rondjes.

De zoekactie had maandagmiddag nog niets opgeleverd. Volgens de politie ging het om een lopend onderzoek van de Landelijke Eenheid. De inzet van de politiehelikopters trok veel bekijks. Mensen stonden op verschillende plekken langs de weg stil om te kijken. De actie duurde een half uur tot drie kwartier.