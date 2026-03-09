Huldiging van kampioen PSV mogelijk al komende maandag

PSV kan komend weekend de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit worden. Als het zelf zaterdagavond 14 maart wint van NEC en Feyenoord een dag later verliest van Excelsior, dan is de huldiging al komende maandag 16 maart. Dat bevestigt de gemeente Eindhoven op vragen van Omroep Brabant.

Als PSV op zondag 22 maart of zaterdag 4 april de titel in de Eredivisie pakt, is de huldiging op maandag 6 april, tweede paasdag. Er gelden op de wedstrijddagen geen verlengde sluitingstijden voor de horeca in de stad.

Op 22 maart zullen er op meerdere locaties in de stad grote schermen komen waarop mensen de wedstrijd kunnen volgen. Het Stadhuisplein en de Markt worden ingericht als evenementen locatie. Het 18 Septemberplein, Stationsplein, Catharinaplein en de Oude Stadsgracht zijn overlooplocaties, waarop ook schermen komen te staan.