Kat achtergelaten in trein naar Eindhoven, baasje nergens te bekennen

Een kat is maandagochtend achtergelaten in een trein die op weg was naar Eindhoven. De eigenaar was nergens te bekennen.

Het dier is daarom naar dierenasiel ROZE in Eindhoven gebracht, meldt Veiligheidsservice Eindhoven op sociale media. Ook staat de kat nu geregistreerd op Amevidi, waar vermiste of gevonden dieren op geplaatst worden.

Het is een kleine Europese korthaar met een vacht van zwart, beige en wit. De kat heeft enkele witte teentjes.