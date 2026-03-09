Navigatie overslaan

Kat achtergelaten in trein naar Eindhoven, baasje nergens te bekennen

Vandaag om 15:48 • Aangepast vandaag om 17:10
Deze kat werd in de trein naar Eindhoven gevonden (foto: Amivedi).
Deze kat werd in de trein naar Eindhoven gevonden (foto: Amivedi).

Een kat is maandagochtend achtergelaten in een trein die op weg was naar Eindhoven. De eigenaar was nergens te bekennen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het dier is daarom naar dierenasiel ROZE in Eindhoven gebracht, meldt Veiligheidsservice Eindhoven op sociale media. Ook staat de kat nu geregistreerd op Amevidi, waar vermiste of gevonden dieren op geplaatst worden.

Het is een kleine Europese korthaar met een vacht van zwart, beige en wit. De kat heeft enkele witte teentjes.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.