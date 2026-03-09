Willem II treft maatregelen na racistisch incident tegen FC Den Bosch

Willem II is een onderzoek gestart naar aanleiding van een racistisch incident afgelopen zondag tegen FC Den Bosch (1-1). De club heeft de persoon die dit heeft gedaan in beeld en zegt passende maatregelen te nemen.

De Tilburgers nemen het incident, dat op basis van beelden is waargenomen, zeer serieus. Er is contact geweest met de betreffende speler, de Chinees Bohao Wang van FC Den Bosch.

"We hebben excuses aangeboden aan de club en speler. Racisme en discriminatie horen nergens thuis", staat in een statement. "Niet in het voetbal, niet in het stadion en niet in onze samenleving. Willem II staat voor de Vriendschapsband. Iedereen moet zich welkom en veilig kunnen voelen in en rondom het stadion."

Willem II sluit het bericht af met dat het tegen iedere vorm van racisme en discriminatie is. "Samen met supporters, partners en alle betrokkenen blijven we ons inzetten voor een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen."