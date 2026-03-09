Weggelopen hond Nilla zorgt voor gevaarlijke situaties in Tilburg

Nilla, een herdershond, is sinds een week weggelopen bij haar baasje in Tilburg. Ze is enkele keren gezien, maar nog niet gevangen. Hondenzoekteam Tilburg maakt zich grote zorgen, omdat Nilla regelmatig rennend drukke wegen oversteekt. "We willen niet dat Nilla doodgaat, maar we willen ook niet dat iemand zich doodrijdt", zegt Annemarie Ribberink van het team.

Het gebeurt vaker dat honden weglopen bij hun baasje, maar meestal keren ze snel terug of worden ze gevangen. Dat is niet het geval bij Nilla, die afkomstig is uit een asiel in Spanje.

Een week geleden rende ze plotseling weg uit het huis van haar baasje. "Nilla is sinds drie jaar in Nederland. Ze heeft angst voor mannen, maar vond in Tilburg een fijn baasje", vertelt Annemarie.

Steekt drukke wegen over

Het vinden en vangen van Nilla is een uitdaging. "Ze loopt rond in Tilburg-West en steekt rennend drukke wegen over, zoals de Dongensebaan en Ringbaan-West. We willen niet dat ze doodgaat, maar we willen ook niet dat iemand zich doodrijdt omdat hij plots moet uitwijken", zegt Annemarie.

Vangkooien plaatsen

Nilla is enkele keren gezien, maar nog niet op de camera's bij voederplaatsen van het hondenzoekteam. "Als mensen melden dat ze Nilla hebben gezien, kunnen we voederplaatsen verleggen. Als we haar dan op camera zien, kunnen we ook vangkooien plaatsen. Een groot probleem is dat ze niet meer reageert op de stem van haar baasje."

Annemarie roept mensen op: "Als je Nilla ziet, bel ons. Ga niet achter haar aanrennen of hard roepen; ze rent continu, is niet rustig in haar hoofd en voelt zich niet veilig."