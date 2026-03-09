Spoor tussen Den Bosch en Tilburg nog langer dicht door kapotte wissel

Het gaat nog langer duren voordat er weer treinen rijden tussen Den Bosch en Tilburg. De unieke wissel is door de ontspoorde trein nog zwaarder beschadigd dan gedacht, en het spoorbedrijf heeft nog geen vervangend onderdeel beschikbaar.

Uit interne documenten van ProRail blijkt dat een cruciaal onderdeel, een zogenoemd tongoor, geleverd moet worden. Zo’n tong bepaalt welke kant een trein op gaat. Het onderdeel wordt naar verwachting pas dinsdagmiddag geleverd.

Naast de wissel zijn ook spoorstaven en dwarsliggers beschadigd. De aannemer legt een tijdelijke wissel vast, waardoor vanaf dinsdagochtend treinen weer kunnen rijden tussen Den Bosch, Boxtel en Eindhoven.

Direct treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch is pas mogelijk als de wissel volledig hersteld is. Dat herstel vindt plaats in de nacht van dinsdag op woensdag, met de hoop dat de treinen vanaf woensdagochtend weer rijden. Tot die tijd moeten reizigers omreizen via Boxtel.

Intercity's in Boxtel

Daar stoppen vanaf dinsdag ook tijdelijk intercity's, zodat de omreistijd beperkt blijft, meldt een woordvoerder van NS. Normaal gesproken stoppen op het station van Boxtel alleen sprinters.

In een eerste prognose zei ProRail dat het treinverkeer maandagochtend weer kon worden opgestart. Dat werd later bijgesteld naar dinsdagochtend, maar ook dat blijkt nu nog te vroeg.