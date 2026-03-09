Doodsbedreiging voor burgemeester en PSV-huldiging: dit gebeurde vandaag

Burgemeester Paul Depla van Breda is met de dood bedreigd, in Eindhoven is de bouw van een nieuwe chipfabriek gestart en PSV wordt maandag gehuldigd als de Eindhovenaren dit weekend landskampioen worden. Dit is het nieuws dat je maandag gelezen moet hebben.

Burgemeester Paul Depla van Breda doet aangifte na een doodsbedreiging. Supporters van NAC hingen zondag een spandoek op met de tekst 'Depla dood' bij een café aan de Meidoornstraat. Dit gebeurde nadat hij een geplande supportersbijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord niet liet doorgaan. De gemeente noemt de bedreiging onacceptabel en stelt zowel de makers van het spandoek als het café aansprakelijk. Lees hier het hele verhaal:

Op de High Tech Campus in Eindhoven is woensdag de bouw gestart van een nieuwe proeffabriek voor fotonische chips. Deze supersnelle chips werken met licht in plaats van elektriciteit, waardoor ze veel sneller en energiezuiniger zijn. Onderzoeksinstituut TNO test of deze chips goedkoper geproduceerd kunnen worden door grotere wafers te gebruiken. Als dat lukt, kunnen eind 2027 of begin 2028 de eerste chips worden gemaakt. Check het hier:

Een steen door de ruit en vervolgens een molotovcocktail die naar binnen wordt gegooid. Dat is te zien op beelden van de aanslag bij Mesi Sushi aan de Kruisstraat in Eindhoven. De eigenaresse laat met tranen in haar ogen de beelden zien. "Ik was pas dertien minuten weg toen het hier gebeurde." Deze aanslag komt in een lang rijtje van overlast in de Eindhovense straat. Lees hier meer:

Dat Galatasaray een grote club is, wist Dana Foederer als voetballiefhebber al. Maar nu de 23-jarige Veldhovense sinds een aantal maanden bij de Turkse topclub voetbalt, komt ze er pas echt achter hoe de club leeft. "Istanbul is een stad waar mensen voor voetbal leven." Hier lees je haar verhaal:

Tot slot. PSV kan komend weekend de vroegste kampioen in de Eredivisie ooit worden. Als de Eindhovenaren zaterdag winnen van NEC en Feyenoord zondag verliest van Excelsior, vindt de huldiging al maandag 16 maart plaats. De gemeente Eindhoven bevestigt dat er bij een latere titelwinst op 22 maart grote schermen op meerdere locaties in de stad komen, waarbij het Stadhuisplein en de Markt worden ingericht als evenementenlocatie. Lees hier het artikel: