Bizarre rit eindigt tegen boom: moeder en dochter komen met de schrik vrij

Een vrouw heeft maandagavond een engeltje op haar schouder gehad. Ze raakte onwel tijdens het autorijden, reed tientallen meters over wegen en een fietspad en kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Wonder boven wonder bleven de vrouw en haar dochtertje ongedeerd.

De vrouw kwam vanaf de Tempellaan en wilde met haar auto invoegen op de John F. Kennedylaan. Ze werd op dat moment onwel.

De auto volgde niet de bocht naar rechts, maar reed rechtdoor de John F. Kennedylaan op. De auto reed tientallen meters door het gras en stak haaks twee rijbanen over. Op die weg wordt zeventig gereden.

Het voertuig vloog vervolgens door de middenberm en een haagje en stak ook nog twee andere rijbanen en de uitvoegstrook over. Daarna reed ze weer over een strook gras, kruiste ze een fietspad en kwam tegen een boom tot stilstand.

De vrouw en haar dochtertje kwamen met de schrik vrij. De vrouw is nog wel nagekeken in de ambulance. Om de hulpdiensten de ruimte te geven, werd een rijstrook in de noordelijke richting en de afrit naar de Eindhovenseweg tijdelijk afgezet door Rijkswaterstaat.