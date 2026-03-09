Weer steekpartij in deze straat: man gewond, verdachte vlucht op fatbike

Aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven is maandagavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De jonge man is geraakt in zijn bovenlichaam. De verdachte is weggereden op een fatbike richting de Campinastraat.

De steekpartij trekt veel aandacht. Op straat is het druk met buurtbewoners. Ook is er veel politie en een ambulance.

Tweede keer

Vorige maand was het ook al raak in de Quinten Matsylaan. Toen werd een 16-jarige jongen gestoken na een ruzie. Er werd ook op hem ingereden, maar hij kon de auto ontwijken. Het is niet bekend of de twee steekpartijen een verband met elkaar hebben.