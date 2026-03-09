Agenten verlenen hulp, maar vinden bespuugde politieauto terug

Een politieauto die door agenten snel op een stoep in Den Bosch was geparkeerd omdat ze hulp moesten verlenen, is door iemand bespuugd. Op de foto die de politie deelt, is een klodder spuug op de ruit te zien.

"Ja, ik had onze dienstvoertuig asociaal op de stoep 'geparkeerd', schrijft de politie. "Nee, wij waren geen Bossche Bollen halen."

De agenten moesten snel hulp verlenen aan iemand. Toen ze terugkwamen bij de auto, zagen ze dat er op de ruit was gespuugd.

"Waarom? Geen idee! Wat gaan wij de volgende keer anders doen? Niets, want wij staan voor onze taak!" De politie hoopt dat dit bericht de spuger of spuugster bereikt. "En dat je eens achter je oren krabt."