Brand verwoest chalet op camping Schaijk, vlammen slaan metershoog uit dak

Een chalet op camping Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk is maandagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond kwart over drie 's nachts ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het chalet. Dat was niet meer te redden. Daarom koos de brandweer ervoor het chalet gecontroleerd te laten uitbranden.

De bewoner is na gekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.