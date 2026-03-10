Advertentie
Dronken automobilist veroorzaakt met crash ravage op turborotonde Eindhoven
Vandaag om 05:40 • Aangepast vandaag om 07:24
Een dronken automobilist heeft maandagavond een ravage aangericht op de rotonde ‘Berenkuil’ in Eindhoven. Die verbindt de Insulindelaan met de Eisenhowerlaan. De jongeman ramde met de auto een verkeerslicht. Hij probeerde daarna door te rijden. Toen dit niet lukte, omdat het voorwiel van de auto was afgebroken, rende de jongen weg.
Door de crash vielen op de rotonde alle verkeerslichten uit. Dit veroorzaakte gevaarlijke situaties.
Uiteindelijk wist de politie de bestuurder op te sporen en terug te brengen naar de plek van de crash. Daar moest hij een blaastest doen. Hij is vervolgens door de agenten meegenomen naar een politiebureau.
De gemeente werd ingeschakeld om de verkeerslichten weer werkend te krijgen.
