Dronken automobilist veroorzaakt met crash ravage op turborotonde Eindhoven

Een dronken automobilist heeft maandagavond een ravage aangericht op de rotonde ‘Berenkuil’ in Eindhoven. Die verbindt de Insulindelaan met de Eisenhowerlaan. De jongeman ramde met de auto een verkeerslicht. Hij probeerde daarna door te rijden. Toen dit niet lukte, omdat het voorwiel van de auto was afgebroken, rende de jongen weg.