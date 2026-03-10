Zoekactie met helikopters: politie zocht naar verdachte in zedenzaak

De grote zoekactie maandagmiddag in Sprang-Capelle en Waalwijk met politiehelikopters heeft niets opgeleverd. De politie zocht een auto waarvan de eigenaar gezocht wordt vanwege een zedenzaak.

De politie had de auto in het vizier, dwong degene die achter het stuur zat te stoppen. Maar het bleek niet om de gezochte verdachte te gaan. Er werd dan ook niemand aangehouden, laat een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie weten. De politie wil verder niets zeggen over de zedenzaak.

De zoekactie was in de omgeving van meubelwinkel Piet Klerx, de Gamma en het Oosteind in Sprang-Capelle en Waalwijk. Agenten zochten op bedrijventerreinen, bekeken camerabeelden van bedrijven en zochten op het talud langs de N261. De inzet van de politiehelikopters trok veel bekijks. Veel mensen stonden langs de weg stil om te kijken.