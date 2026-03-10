Achtergelaten treinkat Sprinter blijkt ‘lieve, tamme kat’, baasje spoorloos

Het gaat goed met de poes die maandagochtend werd achtergelaten in een trein in Eindhoven. De trein was onderweg van Rotterdam naar Helmond. Van het baasje ontbreekt nog ieder spoor. Niemand heeft zich nog gemeld bij dierenasiel ROZE in Eindhoven, waar de kat nu wordt opgevangen.

De poes zat in een reismandje zonder deken. Of ze expres of per ongeluk is achtergelaten, is niet duidelijk.

"De kat maakt het goed en is gezond", laat asielbeheerder Alma van Doremalen weten. De poes werd maandag al gescreend op eventuele ziektes en dinsdag medisch onderzocht door de dierenarts. "Ze zag er gezond uit en had geen afwijkingen."

Sprinter

Volgens de dierenarts is de kat ongeveer een jaar oud. De poes heeft de naam Sprinter gekregen en zit voorlopig in quarantaine. Ze is niet gechipt, waardoor het asiel de eigenaar niet kan achterhalen. Daarom roept ROZE het baasje op om zich te melden.

Sprinter blijft voorlopig in het Eindhovense asiel totdat haar baasje zich meldt of ze beschikbaar komt voor adoptie. Dat duurt maximaal 14 dagen, als ze gezond blijft.

Hoewel de poes er nog maar een dag is, is één ding nu al duidelijk: “Het is een heel lieve, tamme kat.”