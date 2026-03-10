Bewoners zijn het zat en planten dan maar zelf bomen in hun straat

Bewoners van het Lisven in Eindhoven willen dat hun straat een stuk groener wordt. Ondanks dat ze al jaren aan de bel trekken bij de gemeente, verandert er weinig. Daarom besloten ze afgelopen weekend het heft in eigen hand te nemen en zelf twee bomen te plaatsen, op de grond van de gemeente.

“Onze straat is net de landingsbaan van Eindhoven Airport. Er staat nauwelijks groen hier”, zegt buurtbewoner Paul de Jonge. Hij is een van de eerste bewoners van de straat en zag dat de afgelopen jaren steeds meer bomen verdwenen. “Na 35 jaar sukkelen staan er nog maar twee miezerige boompjes in de straat. Het wachten is tot die het loodje leggen. Ze zijn op sterven na dood.” Ook Luc Cuijpers ziet dat er steeds meer groen verdwijnt. “De gemeente heeft verschillende bomen weggehaald. Daarvoor is niets in de plaats gekomen.” Volgens hem gaf de gemeente aan dat de grond ziek was en vier jaar rust nodig had. “Maar dat hebben wij nergens bevestigd gekregen.”

Verzoek voor nieuwe bomen

Buurtbewoners klopten diverse malen aan bij de gemeente als er een boom gesneuveld was. “Die kwam dan de restanten weghalen en het gat dichtleggen met klinkers. Verzoeken om nieuwe bomen te planten werden niet beantwoord of op de lange baan geschoven”, aldus De Jonge. Dat zit de buurt erg dwars. “Naar de buitenwereld toe heeft de gemeente de mond vol over vergroening van Eindhoven. Maar dit is het voorbeeld van hoe het juist niet moet”, zegt Cuijpers.

Het Lisven in Eindhoven is volgens de bewoners erg kaal. Daarom willen ze dat er meer groen in de openbare ruimte komt (foto: Wilco Zonneveld).