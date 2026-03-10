Waterschap zette vrouw 'mes op de keel' in kwestie over stuk grond

Waterschap De Dommel ging intimiderend te werk en zette een vrouw 'het mes op de keel' in een zaak over een stuk grond in Sint-Oedenrode. Dat concludeert de voorzieningenrechter in Den Bosch dinsdag.

Zelf naar de rechter In juli 2025 kaartte de vrouw bij het waterschap aan dat ze - omdat ze al zo lang gebruikmaakt van de grond - automatisch eigenaresse is geworden van de strook. Op basis van verjaring, zoals dat in juridische termen heet. Het waterschap was het hier niet mee eens en liet de vrouw in september weten dat ze de strook binnen twee maanden moest ontruimen.

Het gaat om een strook grond van zo’n tweehonderd vierkante meter in Sint-Oedenrode. De vrouw gebruikt die strook al lange tijd als terras en tuin bij haar woning. Het grootste deel van het perceel bevindt zich in de rivier de Dommel. En het perceel zelf is eigendom van waterschap De Dommel.

Twee maanden later concludeerde het waterschap dat de strook nog niet was ontruimd. Het waterschap liet de vrouw daarom weten dat het de strook zelf ging ontruimen, maar dan wel op kosten van de vrouw. Om dat tegen te houden, stapte de vrouw naar de rechter.

‘Wake-upcall’

Die is niet te spreken over het handelen van het waterschap. Volgens de rechter handelde het waterschap ‘zonder enige juridische basis’. “De vrouw werd als burger verplicht om een gerechtelijke procedure te beginnen om ontruiming te voorkomen. Het is onbegrijpelijk dat een advocaat in dienst van het waterschap op zo’n intimiderende wijze een burger het mes op de keel zet”, schrijft de rechtbank.

De rechter geeft de vrouw dan ook gelijk en verbiedt het waterschap om de strook te ontruimen. Doet het waterschap dit toch of onderneemt het hier pogingen toe dan moet het de vrouw 50.000 euro betalen.

De rechter hoopt dat dit vonnis een 'wake-upcall’ is voor het waterschap. “Zo hoort de overheid niet met haar burgers om te gaan”, concludeert de rechtbank.