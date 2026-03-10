Navigatie overslaan

Auto met kinderen botst op andere wagen in Sprang-Capelle

Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 14:47
Twee auto's botsen op kruising in Sprang-Capelle (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Twee auto’s zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op een kruising in Sprang-Capelle. In een van de wagens zaten jonge kinderen, maar zij raakten niet gewond. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Labbegatsevaartweg met de Winterdijk.

Door de botsing raakte een van de wagens van de weg. In die auto zaten een moeder, een oma en twee kleine kinderen. Een van de kinderen zat in een kinderzitje. De oma raakte lichtgewond en is doorverwezen naar de huisarts. 

Er vielen verder geen gewonden. Ook de bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. De kinderen hebben een knuffelbeertje gekregen van de hulpdiensten.

Kinderen krijgen beertje van de politie (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
