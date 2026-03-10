Navigatie overslaan

Meerdere auto's botsen op de A50, twee rijstroken dicht

Vandaag om 14:38 • Aangepast vandaag om 14:55
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
Meerdere auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst bij knooppunt Paalgraven  op de A50. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Bij Oss zijn daarom twee rijstroken richting Arnhem dicht. 

Rond kwart voor drie zorgt de botsing in de rijrichting van Arnhem voor een half uur vertraging. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Het is onduidelijk wanneer de weg bij Oss weer helemaal opengaat. 

