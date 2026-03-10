Navigatie overslaan

Meisje op fiets botst met auto op kruising in Breda

Vandaag om 14:54 • Aangepast vandaag om 15:13
Een meisje botst met een auto in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een meisje op een fiets is dinsdagmiddag op een kruising in Breda gebotst met een auto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Liesbosweg met de Nieuwe Heilaarstraat. 

 

Redactie

Het meisje is na het ongeluk gecontroleerd in een ambulance. Het is nog onduidelijk of ze gewond is geraakt. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

