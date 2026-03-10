Mogelijke kampioenswedstrijd van PSV tegen Telstar vervroegd

De uitwedstrijd van PSV tegen Telstar op zondag 22 maart wordt vervroegd. Dit heeft de voetbalclub uit Eindhoven dinsdagmiddag bekendgemaakt. De mogelijke kampioenswedstrijd stond eigenlijk om acht uur 's avonds op de planning. De aftrap in Velsen-Zuid zal nu om kwart voor vijf zijn.

Als PSV komend weekend geen kampioen wordt, is de kans heel groot dat de Eindhovenaren de landstitel een week later zullen binnenslepen in Velsen-Zuid. In de oorspronkelijke planning zou het team dan pas laat op de avond terugkeren in Eindhoven. Door de wedstrijd te vervroegen kan het feest dan eerder losbarsten.