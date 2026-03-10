Navigatie overslaan

Mogelijke kampioenswedstrijd van PSV tegen Telstar vervroegd

Vandaag om 15:20 • Aangepast vandaag om 17:21
Juichende PSV-fans na het behalen van de landstitel (foto: ANP 2025/Rob Engelaar).
De uitwedstrijd van PSV tegen Telstar op zondag 22 maart wordt vervroegd. Dit heeft de voetbalclub uit Eindhoven dinsdagmiddag bekendgemaakt. De mogelijke kampioenswedstrijd stond eigenlijk om acht uur 's avonds op de planning. De aftrap in Velsen-Zuid zal nu om kwart voor vijf zijn.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Als PSV komend weekend geen kampioen wordt, is de kans heel groot dat de Eindhovenaren de landstitel een week later zullen binnenslepen in Velsen-Zuid. In de oorspronkelijke planning zou het team dan pas laat op de avond terugkeren in Eindhoven. Door de wedstrijd te vervroegen kan het feest dan eerder losbarsten. 

