Voet van vermiste vrouw lag eerder op dezelfde plek als de voet van Yoran

Op de plek waar vorige week maandag een schoen met een voet van de vermiste Yoran Krol werd gevonden, heeft de politie eerder ook al een schoen gevonden met daarin een voet van een andere vermiste persoon. Het gaat om de 75-jarige Marijke die in maart 2024 vermist raakte, zo meldt de politie dinsdag.

De voet van Marijke vond de politie half januari. Vorige week maandag stuitte een voorbijganger op de schoen die later van Yoran Krol bleek te zijn.

Yoran verdween in de nacht van 23 op 24 december 2023 vanuit Almkerk. Een dag later werd zijn fiets gevonden op de Merwedebrug, zo'n 12 kilometer van dat dorp. Later werd zijn jas gevonden in het water bij Papendrecht.

Sindsdien zijn er allerlei zoekacties op touw gezet. Zo werd er gezocht met duikers, sonarboten en een leger aan vrijwilligers. Het lichaam van Yoran is nooit gevonden.

De vondst van beide voeten was reden voor de politie om een week later een grootschalige zoekactie te houden rondom de rivier de Dordtse Kil. Die zoektocht heeft volgens de politie niets opgeleverd.

De politie zegt in beide zaken op dit moment geen aanwijzingen te hebben om rekening te houden met een misdrijf.