Navigatie overslaan
VIDEO

Kettingbotsing op A50, ook passagier in rolstoel gewond

Vandaag om 15:54 • Aangepast vandaag om 16:53

Op de A50 bij Schaijk zijn dinsdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van de bestuurders is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee 's middags. Bij de botsing was onder meer een bestelbus met daarin iemand in een rolstoel betrokken. Die is ook naar het ziekenhuis gebracht. 

De weg was deels afgesloten voor verkeer richting Ravenstein en Nijmegen. Daardoor ontstond er enige tijd file. 

Waardoor het ongeluk gebeurde, is niet duidelijk. 

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.