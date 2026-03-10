Kettingbotsing op A50, ook passagier in rolstoel gewond

Op de A50 bij Schaijk zijn dinsdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van de bestuurders is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee 's middags. Bij de botsing was onder meer een bestelbus met daarin iemand in een rolstoel betrokken. Die is ook naar het ziekenhuis gebracht.