Kettingbotsing op A50, ook passagier in rolstoel gewond
Vandaag om 15:54 • Aangepast vandaag om 16:53
Op de A50 bij Schaijk zijn dinsdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van de bestuurders is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee 's middags. Bij de botsing was onder meer een bestelbus met daarin iemand in een rolstoel betrokken. Die is ook naar het ziekenhuis gebracht.
De weg was deels afgesloten voor verkeer richting Ravenstein en Nijmegen. Daardoor ontstond er enige tijd file.
Waardoor het ongeluk gebeurde, is niet duidelijk.
