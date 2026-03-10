Mathieu van der Poel wint tweede etappe Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel heeft dinsdag de tweede etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. Hij kwam als eerste over de eindstreep in San Gimignano na een lastige finale over onverharde wegen. In een sprintje was hij te sterk voor de Mexicaan Isaac Del Toro en Italiaan Giulio Pellizzari. Het drietal was in de laatste kilometers van de etappe over 206 kilometer weggereden bij de concurrentie.

Del Toro (UAE Team Emirates) neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Filippo Ganna, die maandag de openingstijdrit won. Thymen Arensman, die tweede werd in de tijdrit, viel op de onverharde stroken in de finale en kwam op ruime achterstand binnen.

Tweede overwinning

Het is dit seizoen de tweede overwinning voor Van der Poel in drie wedstrijddagen. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech won zijn eerste koers, de Vlaamse voorjaarskoers Omloop Het Nieuwsblad. In de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico deed de Nederlander het maandag rustig aan, hij werd 144se op bijna twee minuten van de winnaar. De Italiaanse voorjaarskoers duurt nog tot en met zondag.