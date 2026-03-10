Politie lost waarschuwingsschoten in Velp na bedreiging

De politie heeft dinsdagmiddag in Velp twee waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde nadat een man op de Pannestaartweg bedreigd was met een vuurwapen. Aan die bedreiging zou een ruzie vooraf zijn gegaan.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie belde de bedreigde man zelf 112. De politie ging erop af, waarna agenten de twee verdachten zagen lopen. Toen zij niet op bevelen reageerden, losten de agenten ter plekke twee waarschuwingsschoten.

Daarna konden ze de gewapende verdachten aanhouden. Zij zitten vast en de politie doet verder onderzoek.