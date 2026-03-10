Man geboeid afgevoerd na brandstichting in natuurgebied

In het Leenderbos bij Waalre is dinsdagmiddag een man opgepakt voor brandstichting. Op meerdere plekken in het gebied woedden dinsdag brandjes, waar de brandweer druk mee was.

De bosbrand werd ontdekt nadat er rook over de snelweg trok. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen en een waterwagen uit om de brand te bestrijden. Korte tijd later was het vuur onder controle.

De politie hield ter plekke een verdachte aan. Hoe ze die op het spoor kwam en waarom hij brand zou hebben gesticht, kan een woordvoerder niet zeggen. De man wordt verdacht van brandstichting en is meegenomen naar het bureau.