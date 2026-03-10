Navigatie overslaan

Chemische lucht bij pand in Breda, vermoedelijk pillendrukkerij ontdekt

Vandaag om 18:50 • Aangepast vandaag om 19:21
foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

De politie heeft mogelijk een pillendrukkerij ontdekt in een pand in Breda. Dat zegt een woordvoerder. De politie en brandweer doen onderzoek bij het pand aan de Klaverweide. Aanleiding daarvoor is een chemische lucht die in de omgeving hing.

Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

De woordvoerder kan nog niets zeggen over de situatie. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen komt naar het pand toe. Dat gebeurt meestal op plekken waar een drugslab is ontdekt.

Er waren ook handhavers van de gemeente aanwezig. Een van die handhavers liep met twee dozen naar buiten, waar mogelijk lachgascilinders in zaten. 

  • foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
    foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
  • foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.

