Forse bezuinigingen hangen boven de markt in Brabantse gemeenten

De meeste Brabantse gemeenten gaan het de komende jaren financieel moeilijk krijgen. Ingrijpende bezuinigingen hangen boven de markt, zoals bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp, het onderhoud aan wegen en op kunst en cultuur. Of het verhogen van lokale belastingen en leges voor het aanvragen van vergunningen.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant, waarvoor de begrotingen van alle 56 Brabantse gemeenten voor dit jaar zijn bestudeerd. Belangrijkste reden voor het tekort is dat de landelijke overheid al jaren geleden besloot om vanaf 2028 veel minder geld te geven aan gemeenten voor de taken die ze moeten uitvoeren, met name op het gebied van jeugdzorg.

Huishoudelijke hulp

Meerdere Brabantse gemeenten hebben al maatregelen genomen om de tekorten op te vangen. Zo wordt er bijvoorbeeld strenger gekeken naar wie er in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Gemeenten hebben bijvoorbeeld bezuinigd op het aantal uren aan huishoudelijke hulp dat iemand kan krijgen in een week en proberen dit meer over te laten aan mantelzorgers en vrijwilligers.

Ook hopen gemeenten te besparen op de jeugdzorg, bijvoorbeeld door jongeren eerder en beter te helpen en kijken of er geen andere oplossingen zijn dan iemand uit huis te plaatsen. De hoop is dat er daardoor minder gebruik wordt gemaakt van dure jeugdzorgtrajecten. Of de gewenste besparingen gehaald worden, is nog maar de vraag. Deze kosten zijn namelijk moeilijk te voorspellen.

Andere maatregelen

Naast de gehoopte besparingen in het sociale domein, dreigen ook andere bezuinigingen. Zo overwegen gemeenten om bijvoorbeeld te bezuinigen op kunst en cultuur, subsidies voor sportverenigingen en op het onderhoud aan wegen en de bomen in de gemeente.