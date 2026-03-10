CDA overal op het stembiljet en raadslid veroordeeld: dit gebeurde vandaag

Van een gemeenteraadslid dat veroordeeld is voor fraude tot Fred die vecht tegen de ongeneeslijke spierziekte ALS. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Een gemeenteraadslid uit Steenbergen blijkt onlangs veroordeeld voor fraude. Gidion Tunders van de lokale partij Vanuit de Kern diende tussen 2017 en 2021 in totaal 157 valse facturen in bij zijn werkgever, waarmee hij voor 82.000 euro aan elektronica voor privégebruik kocht. De rechter veroordeelde hem tot 120 uur werkstraf en hij moet het geld terugbetalen. Opvallend: Tunders zit ook in de auditcommissie die de gemeenteraad moet ondersteunen bij financiële taken. Voor raadsleden is geen Verklaring Omtrent Gedrag verplicht, terwijl burgemeesters dit wel moeten tonen. Lees hier het hele verhaal.

Dan naar Eindhoven, waar een weerzinwekkende misbruikzaak verder wordt behandeld. Het Limburgse oppasstel Nancy D. (57) en Peter S. (62) misbruikte tussen 2019 en 2021 zeven peuters in de regio Eindhoven. Nancy meldde zich aan als oppas en had maar één doel: seks met kinderen filmen en streamen voor haar 'meester' Peter S. De zaak kwam aan het licht toen ouders camerabeelden terugkeken waarop te zien was hoe hun tweejarige dochter met een riem om de nek werd gedwongen tot seksuele handelingen. In het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch bleek dinsdag dat ze waarschijnlijk nooit uit zichzelf waren gestopt. "Als we niet gepakt waren, was het niet gestopt", zei Peter S. letterlijk. Beiden kregen eerder twaalf jaar cel, Nancy zonder tbs en Peter met tbs. Het OM eiste destijds vijftien jaar cel en tbs voor beiden. Lees zijn verhaal hier.

Er is ook nog emotioneel nieuws uit Reusel. Fred van Tienen (61), vader, opa en ondernemer, vecht tegen de ongeneeslijke spierziekte ALS. Afgelopen zomer begonnen de klachten met pijn aan zijn achillespees, maar al snel bleek het ernstiger. De diagnose kwam als een mokerslag: Fred heeft ALS en zal er aan overlijden. Hij werkt nog steeds bij zijn snoepbedrijf Promosweets, dat hij 28 jaar geleden met zijn vrouw Miriam oprichtte, maar rijdt inmiddels met een scootmobiel door de fabriek. Het gezin houdt zich kranig, al zijn er regelmatig tranen. "Eigenlijk zijn we al een beetje in de rouw", zegt Miriam zachtjes. Op 14 maart doen ze mee aan de ALS Sunrise Walk in Utrecht om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze dodelijke ziekte. Check het hier.

Ook politiek nieuws uit Eindhoven. De gemeenteraad neemt dinsdagavond voor de laatste keer een besluit over de omstreden uitbreidingsplannen van chipmachinefabrikant ASML op de Brainport Industries Campus. Bij een 'ja' komt er ruimte voor 20.000 nieuwe medewerkers, een verdubbeling van het huidige aantal ASML-werknemers in de regio. De raad moet stemmen over het bestemmingsplan, wegenaanpassing en mogelijk zelfs onteigening van grondeigenaren. Veel partijen maken zich zorgen over de balans in de stad: wat als het aantal woningen en voorzieningen achterblijft? De VVD vindt dat er nog te veel losse eindjes zijn, terwijl wethouder Stijn Steenbakkers de druk opvoert: "Er is vanuit het bedrijf een enorme noodzaak om nu een besluit te nemen." Als de raad niet instemt, loopt het uitbreidingsproject vertraging op. Lees hier hun analyse.

Tot slot nog verkiezingsnieuws. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart kun je in alle Brabantse gemeenten op het CDA of een lokale partij stemmen. Ook de VVD, D66 en linkse samenwerkingen zijn goed vertegenwoordigd in de provincie. Opvallend is de opmars van Forum voor Democratie, dat van 10 naar 17 lokale afdelingen groeide. De PVV doet slechts in vijf gemeenten mee. Aan de linkerkant van het spectrum zien we de grootste groei: alle lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA gaan op in samenwerkingsverbanden, vaak samen met D66, SP en lokale linkse partijen. Het aantal kandidaat-raadsleden steeg van 10.528 naar 10.980. Slechts 1.366 van hen mogen na 18 maart daadwerkelijk een zetel innemen. Hier lees je het hele verhaal.