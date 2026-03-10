Slechtvalken op provinciehuis leggen eerste ei van het jaar

De slechtvalken op de toren van het provinciehuis hebben hun eerste ei van het jaar gelegd. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt. In een filmpje op het Instagram-account van de provincie is het ei goed te zien.

De honderd meter hoge toren van het provinciehuis in Den Bosch is al meer dan 15 jaar een geliefde broedplek voor een koppeltje slechtvalken. Uit de statistieken van de provincie blijkt dat het paar al 46 jongen heeft grootgebracht op de provincietoren. De slechtvalken vestigden zich in 2009 voor het eerst rondom Den Bosch.

Via twee camera's (één buiten en één binnenin de nestkast) kan je de vogels dag en nacht in de gaten houden. Er is onder meer te volgen hoe het vrouwtje de eieren uitbroedt, hoe het mannetje kleine prooien aanvoert, hoe de kuikens opgroeien. Uiteindelijk zie je de jonge slechtvalken ook uitvliegen.

Hoe het het eerste ei vergaat, is ook in de livestream te volgen.